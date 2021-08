Regional 31/08/2021 06:02 Olhar Direto Governador compara recusa à vacina ao suicídio e estuda implantar penalidades O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que a atitude de quem não toma a vacina contra a Covid-19 é “como involuntariamente ou voluntariamente estar cometendo suicídio”, e disse que estuda implantar medida no âmbito estadual para trazer sanções àqueles que tomarem essa decisão. Questionado a respeito da medida da Prefeitura de Rondonópolis, que implantou o ‘passaporte da vacina’, ou seja, a obrigatoriedade dos cidadãos de apresentar comprovante de vacinação para entrar em estabelecimentos comerciais, o governador afirmou que é ‘lamentável’ que isso seja necessário.



“Por outro lado, também é muito mais lamentável ainda que as pessoas estejam recusando a vacina. E está comprovado, no mundo inteiro, que as mortes estão acontecendo nos grupos daqueles que não vacinaram. Agora, como diz o outro, as pessoas têm o direito até de se matar, que dirá de não se vacinar, não é verdade? As pessoas atentam contra sua própria vida, as pessoas cometem suicídio. É lamentável, mas cometem. Acho que quem não está vacinando está aumentando o risco, para mim não vacinar é como involuntariamente ou voluntariamente estar cometendo suicídio”, argumentou o governador na tarde desta segunda-feira (30).



Mauro afirmou que o Governo do Estado estuda aplicar medidas semelhantes na administração pública estadual. “Vamos pensar nos nossos servidores, [se] não se vacinarem, aí se contaminam e ficam 14 dias em casa, não trabalham, aí pode ficar doente, mais trinta dias de atestado. Então... se tem hoje uma vacina que estabelece clara e comprovadamente uma diminuição gigantesca da probabilidade de você ter sintomas mais graves e até mesmo ser hospitalizado, você tem que adotar essas medidas. Se não você está cometendo um ato que pode causar lesão ao interesse público, interesse da própria sociedade”, finalizou.

