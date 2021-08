O crime ocorreu no final de semana em frente um bar no bairro Planalto. De acordo com informações apuradas, a vítima foi identificada como Valdinei Ribeiro Da Silva. de 33 anos de idade, que foi morto com golpes de pauladas na região da cabeça e ficou com massa encefálica exposta no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi solicitado pela polícia militar e constatou o óbito da vítima, sendo acionado a polícia judiciaria civil que compareceu no local para realizar os trabalhos periciais e liberar o corpo para que a funerária recolhesse do local.

O suspeito de cometer o homicídio não foi identificado, porém, testemunhas oculares relataram as características dele para a polícia que saiu em diligencias pelas ruas da cidade e não encontrou o suspeito.

No local do crime, a polícia encontrou um pedaço de madeira sujo de sangue que supostamente pode ter sido usado pelo suspeito na prática do crime, e também foi encontrada embaixo do corpo da vítima uma faca.

A delegacia de Aripuanã iniciou as investigações.