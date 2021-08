Regional 31/08/2021 07:47 MT Esporte Pedal Pela Vida em Paranaíta conta com mais de 100 ciclistas Foto: MT Esporte O final de semana foi de levantar cedo e deslumbrar as belezas que cercam o município de Paranaita. Com pouco mais de onze mil habitantes, o município localizado na região norte do estado de Mato Grosso, promoveu no último final de semana, domingo (29), um grandioso pedal para os amantes da modalidade e do cicloturismo. O evento contou com 120 ciclistas inscritos que por volta das 5h00 já se concentravam nas proximidades do monumento do Cristo localizado num dos mais belos cartões postais, o Lago de Paranaita. Ciclistas esses de Alta Floresta, Apiacas, Nova Bandeirantes e Paranaita. De acordo com o secretário de esportes, professor Elvis Pedroso, o evento foi tranquilo. “Tudo dentro do padrão, sem tumulto, os ciclistas saíram do Lago dentro do horário e após 45 km chegaram ao Teles Pires onde foi servido um café da manhã para todos os participantes e conforme iam chegando, já recebiam suas medalhas de participação, foi bem bacana”, disse. O vereador presidente Adimilson Aparecido participou do pedal e ficou bastante feliz em estar apoiando eventos dessa natureza. O P e d a l Pela Vida foi p r o m o v i d o pela Prefeitura Municipal de Paranaíta através da Secretaria de Esportes e contou com apoio d a C â m a r a Municipal de Ve r e a d o r e s , Equipe MTB de Paranaíta e com vários segmentos da administração municipal.

