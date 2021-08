Regional 31/08/2021 18:18 Policiais desarticulam quadrilha e recuperam R$ 19 mil roubados de Casa Lotérica em Lucas do Rio Verde Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil prendeu dois homens e apreendeu quatro adolescentes por roubo a uma casa lotérica, na tarde de segunda-feira (30.08), em Lucas do Rio Verde. O trabalho conjunto resultou na apreensão de uma arma de fogo e munições. Os policiais conseguiram recuperar mais de R$ 19 mil roubados do estabelecimento. Por volta das 14h, os policias receberam informações de que teria ocorrido um roubo em uma Casa Lotérica, na região central do município. De acordo com o boletim de ocorrência, o comunicante relatou que os criminosos teriam levado o dinheiro do caixa e o aparelho celular de uma das vítimas. Durante o roubo, testemunhas descreveram aos policiais que os autores do roubo eram suspeitos eram jovens, sendo um deles chegou a apontar a arma de fogo contra uma das vítimas. De imediato, os policiais cercaram a região e localizaram os suspeitos em uma quitinete. Durante a ação policial, alguns dos homens envolvidos tentou fugir, mas foram contidos e imobilizados pelas equipes da PM e da PJC. Durante a diligência, a polícia apreende uma sacola contendo mais de R$ 19 mil; dinheiro levado no roubo. Três aparelhos celulares que foram roubados na sexta- feria (27.08) de uma loja de eletrodoméstico do município de Guarantã do Norte também foram recuperados na quitinete; local onde os suspeitos foram capturados. Na ação, os policiais apreenderam um revólver da marca Taurus cal 38 que estava escondido no forró do imóvel. A quadrilha foi conduzida para a Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

