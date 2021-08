Um casal, ainda não identificado, morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (31) no Km 12 da BR-070. A colisão aconteceu entre dois veículos de passeio. Informações preliminares apontam que outras quatro pessoas ficaram feridas após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o desencarceramento das vítimas que ficaram presas às ferragens.



Um helicópteros do Centro integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) também dão apoio no resgate e as vítimas estão sendo trazidas para ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC)