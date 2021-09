Regional 01/09/2021 06:25 G1MT Donos de fazendas em MT são multados em mais de R$ 3,4 milhões por queimadas durante período proibitivo Área de 3.752, 57 hectares foi destruída pelo fogo. Foto: Corpo de Bombeiros Os donos de sete fazendas de São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá, foram multados em mais de R$ 3,4 milhões, entre julho e agosto, por provocarem queimadas nas propriedades durante o período proibitivo. De acordo com o Corpo de Bombeiro, as queimadas foram descobertas no 14º Ciclo da Operação Abafa 2021. O monitoramento via satélite apontou diversos focos de calor na região. As equipes fiscalizaram uma área de 32.667,6 hectares e durante os trabalhos descobriram alguns pontos com fogo ainda ativo no local. Conforme o levantamento da equipe, uma área de 3.752, 57 hectares foi destruída devido às queimadas. Segundo os bombeiros, o fogo é uma técnica utilizada para limpeza de áreas e renovação de pastos. No entanto, o uso é proibido durante o período de estiagem. Em Mato Grosso, o período proibitivo vai do dia 1º de julho até 30 de outubro. Durante esses meses não é permitido o uso do fogo em qualquer atividade de pastagem, mesmo com autorização. Em áreas urbanas o uso de fogo é proibido o ano todo.

Voltar + Regional