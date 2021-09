Regional 01/09/2021 06:34 Polícia Civil apreende 159 munições e pistola durante cumprimento de mandado de busca em Sorriso O mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido pela Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher Foto: Divulgação Mais de 150 munições calibre 9 mm e diversos itens utilizados em pistolas foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta terça-feira (31.08), durante cumprimento mandado de busca e apreensão domiciliar realizado pelos policiais da Delegacia de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá). O suspeito que não possuía autorização para porte de arma foi atuado em flagrante pelo crime posse ilegal de arma de fogo e munições. O mandado de busca e apreensão deferido pela Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher foi cumprido na residência em que o suspeito reside com seu irmão. No local, foram apreendidos 159 munições calibre 9 mm, dois carregadores e ainda diversos itens utilizados em pistolas. Em continuidade às diligências, os policiais foram até o local de trabalho de um dos suspeitos, sendo encontrado dentro do seu veículo uma pistola, modelo th9, calibre 99 mm. Questionado, o suspeito apresentou apenas o registro da arma de fogo, não possuindo autorização para porte. Ele foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde após ser interrogado pelo delegado José Getúlio Daniel foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

