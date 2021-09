Regional 01/09/2021 14:58 Matheus Maurício | Estadão Mato Grosso PMs de MT não poderão participar de manifestação, alerta Corregedoria Com a aproximação do dia 7 de setembro onde se comemora a independência do Brasil, o país deve ser tomado por manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. Um deles, a favor do líder maior da Nação, deve contar com a participação de policiais militares que, em sua maioria, sustentam a base de Bolsonaro. Diante disso, a Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso proibiu que esses agentes participem de atos ‘fardados’. O comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira (31) pontua ainda que no dia específico os profissionais só poderão estar nas manifestações a serviço. Há uma preocupação nacional das forças de segurança na participação desses profissionais nos protestos, o que pode causar uma militarização e que tende a gerar conflitos com aqueles que não apoiam o gestor nacional. Além de Mato Grosso, outras regiões também punirão com rigor os militares pegos participando dessas manifestações que ocorrerão em todo o país na próxima terça-feira. Em São Paulo, por exemplo, os agentes estão proibidos de participar desses protestos políticos, fardados ou não. A proibição está descrita no regimento da PMSP. Já em âmbito regional, houve até uma orientação expedida pelo juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia, que citou ao comandante-geral da PM, coronel Jonildo Assis, que todos os militares devem seguir as determinações impostas apenas pelo “comandante supremo sobre os militares”, no caso o governador Mauro Mendes (DEM). Nota A Corregedoria Geral da Polícia Militar informa que a legislação em vigor proíbe a participação de policiais militares da ativa, fardados e armados em manifestações de caráter político-partidários; salvo quando estiverem empregados em tais eventos em ações de preservação da ordem pública. A instituição Militar Estadual é baseada na hierarquia e disciplina, seguindo à risca os preceitos legais. Diante de qualquer infringência de normas caberá a devida apuração.

