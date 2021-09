Regional 02/09/2021 06:50 Arão Leite/J. Cidade ASSENTAMENTO SÃO PEDRO: Acusados de exploração sexual de menores são soltos em Paranaíta Um homem de 41 anos e a mulher de 61, presos no final de semana pela Polícia Judiciária Civil do Município de Paranaíta, acusados de exploração sexual de menores, foram soltos em audiência de custódia junto à Comarca Paranaitense. Os dois pagaram fiança e deverão responder a acusação em liberdade.

O caso segue apurado pela Polícia Civil. O delegado Antenor Pimentel esteve atuando pessoalmente na prisão dos dois no final de semana quando foram até o estabelecimento no Assentamento São Pedro, a 75 Km da cidade e constataram a situação. O cliente estava com uma menor e a mulher mantinha anexo ao local, um quarto onde aconteciam os programas ou os clientes tinham relacionamento sexual com as garotas exploradas.

Juntamente com um investigador, o delegado comentou que se disfarçaram de clientes, pediram bebida e ficaram no local analisando o ambiente até darem o flagrante. “É uma situação que segundo denúncias, acontecia desde o início do ano. A gente estava apurando”, explicou a autoridade policial.

Levados à Delegacia, os dois detidos foram submetidos à audiência de custódia e agora responderão ao processo em liberdade. No local naquele momento tinham duas menores, mas uma fugiu. A Polícia a identificou no entanto e soube que boa parte das adolescentes que frequentavam o bar para prática de programas sexuais era de Alta Floresta.

