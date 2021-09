Regional 02/09/2021 07:30 JUÍNA NEWS Grupo armado invade chácara, agride casal com golpes de martelo durante roubo Um homem e uma mulher foram agredidos durante toda a madrugada pelos bandidos As primeiras horas da madrugada de terça-feira, dia 31, foram de muita violência e humilhação para um casal, de 47 e 49 anos, morador de uma chácara na comunidade “São Pedro” zona rural da cidade de Juína, no noroeste de Mato Grosso, que foi vítima de um crime de roubo sem precedentes. O site Juína News apurou que por volta das 02:30h de terça-feira, um grupo formado por seis pessoas, cinco homens e uma mulher, todos encapuzados, invadiram uma residência com armas de fogo, facão, martelo e sarrafos de madeira, agredindo de forma brutal a pauladas e marteladas as vítimas que estavam na residência, deixando as gravemente machucadas. A quadrilha permaneceu por um longo tempo na propriedade onde fez o casal de refém, amarrando o homem e a mulher, e praticando violência física, enquanto a propriedade era totalmente vasculhada pelos criminosos. Em determinado momento levaram as vítimas até uma segunda residência que também fica localizada na chácara e de lá subtraíram R$ 500.00 em dinheiro, e dois aparelhos de telefone celular, e antes de deixar o local por volta das 04:00h da manhã, tiveram a audácia de quebrar o para-brisa e furar todos os pneus de um veículo de propriedade das vítimas. A polícia militar compareceu no local da ocorrência e encontraram as vítimas feridas, onde o Samu foi chamado e prestou socorro ao casal que foi levado para a UPA 24 horas. O roubo praticado mediante violência já está sendo investigado pela polícia judiciária civil.

