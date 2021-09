Regional 02/09/2021 07:55 Vitória Lopes I Gazeta Digital Sorriso: Escola suspende aulas após 13 funcionários testarem positivo para covid-19 Marcos Vergueiro/Secom As aulas na Escola Municipal Leôncio Pinheiro da Silva, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foram suspensas após 13 funcionários testarem positivo para a covid-19. Paralisadas na terça-feira (31), as atividades escolares só serão retomadas no dia 8 de setembro.

A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). De acordo com a secretária da pasta, Lúcia Drechsler, uma professora e duas estagiárias apresentaram sintomas da covid-19. Em seguida, 13 profissionais testaram positivo, enquanto outros 14 negativaram para a doença.

“Assim que fomos comunicados pela direção da escola, imediatamente encaminhamos todos os profissionais que atuam na unidade para realizarem o teste. Também solicitamos à Vigilância Sanitária a vistoria da escola, que nos informou que está tudo de acordo com os protocolos de segurança exigidos”, pontuou.

A secretaria relata ainda que nenhum aluno foi infectado com a covid-19. “Até o momento nenhum aluno apresentou sintomas, mas estamos atentos. Os profissionais que tiveram diagnóstico positivo para a doença estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde”, afirmou.

A unidade escolar vai passar por desinfecção para o retorno das atividades. Os professores de Sorriso já foram imunizados com as duas doses da vacina contra o coronavírus.

