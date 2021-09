Regional 03/09/2021 07:21 Prefeitura de Nova Bandeirantes adquire prancha para transporte de máquinas A Prefeitura de Nova Bandeirantes adquiriu uma prancha, que irá compor a frota da Secretaria Municipal de Agricultura equipamento adquirido com recurso próprio r$ 239000. A prancha zero km trará economia para o município, o mesmo fará o transporte de máquinas para recuperar as estradas , a malha viária é de cerca 4,4 mil km de estrada de terra. A nova aquisição vai aumentar a seriedade da prestação dos serviços de manutenção de estradas, devido as grandes distancias e pelo fatos das maquinas não poderem transitar nas rodovias asfaltadas.

