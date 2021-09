Regional 04/09/2021 08:53 Nortão Online Presença de um jacaré no lago de Colíder gera polêmica Foto: Reprodução TV Record Um jacaré que habita o Lago dos Pioneiros, no centro de Colíder, tem dado o que falar. Muitas pessoas acreditam que o animal precisa ser retirado, por oferecer risco para as pessoas e crianças que frequentam o local. O Lago dos Pioneiros faz parte de uma reserva ambiental denominada “Refúgio da vida silvestre”. Capivaras são frequentemente vistas no local. O espaço é utilizado pela população para lazer e caminhadas. Não é permitido nadar. O comandante do Corpo de Bombeiros de Colíder, tenente Augusto, informou ao Nortão Online que o jacaré está em seu habitat natural. “O jacaré cumpre uma função enorme no meio ambiente e está em seu habitat. Entendemos a preocupação da população com relação ao jacaré atacar alguma criança ou cachorro, bem como ele sair do lago e ser atropelado. O conselho gestor do lago e a secretaria de meio ambiente estudam a possibilidade de cercar o lago, tanto para proteger o jacaré para ele não sair e ser atropelado, quanto às pessoas e animais pequenos”, disse ele. O tenente explica que o jacaré do lago é um animal pequeno, de hábitos noturnos, que tem farta comida no lago. “Ele não está passando fome e geralmente um animal desses ataca somente quando está com fome. Então a princípio não há um risco com a presença do jacaré ali e nós como seres humanos, temos que aprender a conviver com os animais”, afirmou ele.

Voltar + Regional