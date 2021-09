Regional 04/09/2021 08:56 Lucas do Rio Verde: Polícia Civil recupera R$ 4,5 mil de morador que foi vítima de golpe pelo Whatsapp Foto: Reprodução A Polícia Civil de Lucas do Verde (354 km ao norte de Cuiabá) conseguiu recuperar R$ 4,5 mil de um morador da cidade, que foi vítima de um golpe praticado por aplicativo de mensagem. A vítima, de 37 anos, teve o perfil no Whatsapp clonado. Um suspeito, utilizando a foto e se passando pela vítima, passou a enviar mensagens pelo aplicativo a familiares, solicitando dinheiro. O irmão da vítima acabou realizando duas transferências bancárias via PIX, uma no valor de R$ 1.500,00 e outra de R$ 3 mil. Ao perceber que estava sendo vítima de um golpe, o morador de Lucas do Verde procurou a Delegacia da Polícia Civil e relatou os fatos. Após abrir uma investigação, a equipe do delegado Marcello Maidame conseguiu rastrear o destino dos valores e recuperar o dinheiro. Duas pessoas são investigadas pela prática do golpe.

