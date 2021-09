Regional 06/09/2021 06:10 Gazeta Digital BRIGA POR CELULAR: Filho é preso por bater na mãe e matar pinscher ao jogá-lo no chão Foto: Divulgação Um homem foi preso na noite de sábado (4) após bater na mãe e matar um pinscher ao jogá-lo com força no chão. O crime ocorreu em Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá) e o desentendimento começou por conta de um aparelho celular. Conforme o boletim de ocorrências, a vítima estava com os filhos e amigos bebendo bebidas alcoólicas durante a tarde. A certo momento, o homem pediu o celular e ela disse que não estava com o aparelho. Logo, irritado, o filho passou a bater na vítima com chutes e socos. Depois, ele quebrou janelas na casa e a mobília. Não contende com toda a violência, ele pegou o cachorro de pequeno porte, marrom, e o jogou no chão. O choque foi tão violento, que o animal sangrou e morreu em seguida.

Ele foi imobilizado pelas testemunhas até a chegada da Polícia Militar. O homem se feriu ao quebrar os pertences na casa e foi levado para atendimento médico. Depois de medicado, ele foi levado para a delegacia da cidade. Ele é acusado de lesão corpora, maus tratos contra animais e dano.

A Polícia Civil irá investigar o caso.

Voltar + Regional