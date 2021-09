O condutor de um veículo Toyota Corolla, de cor preta, placas de Lucas do Rio Verde/MT, morreu carbonizado após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (05), por volta das 10h00, no Km 617 da BR-163, em Nova Mutum/MT.



Segundo informações, o motorista da carreta Mercedes-Benz Actros, de cor branca, placa Brasil, seguia sentido município de Lucas do Rio Verde, quando foi surpreendido pelo condutor do Corolla (identidade desconhecida), que colidiu frontalmente contra a carreta.



Com o impacto da colisão o carro saiu da pista e pegou fogo, o caminhoneiro tentou ajudar o condutor do veículo, mas devido a vítima estar presa às ferragens e o carro estar em chamas, não foi possível fazer nada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Rota do Oeste foram acionadas, e ao chegarem no local, o fogo já havia consumido todo o carro. O condutor do veículo acabou morrendo carbonizado, preso às ferragens, já o motorista da carreta não se feriu e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico.



A Polícia Rodoviária Federal bem como a Polícia Judiciaria Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, de Sorriso estiveram no local colhendo informações e apurando as causas do acidente.