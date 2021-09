Regional 06/09/2021 06:23 Gazeta Digital MT - Motorista atropela PM, troca tiros com policiais e foge para matagal Uma policial militar foi atropelada por um motorista em fuga na MT-251, na tarde de sábado (4). O criminoso trocou tiros com militares e conseguir fugir entrando em matagal na rotatória da MT-010. A agente ferida foi trazida de helicóptero para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e segue internada. Conforme informações do boletim de ocorrências, os policiais estavam com barreira na MT-251 quando o motorista do Celto avançou o bloqueio e tentou fugir. Ele avançou contra militar que estava sinalizando a via, mas ele conseguiu se desvencilhar na investida e, com outro policial, perseguiu o suspeito.

Na fuga, o motorista bateu na policial que estava em uma moto. Ela perdeu o controle da direção e bateu contra um poste na via. A soldado Laura Almeida Rissato foi socorrida pelo helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e levada para o hospital.

Mais a frente, o motorista derrubou outro motociclista que trafegava pela rua. Três ocupantes do veículo modelo Celta pularam do carro em movimento, um de cada vez. O homem e duas mulheres sofreram ferimentos e foram detidos pela polícia. Com uma das jovens foi achada droga.

O motorista seguiu fuga e parou ao bater em um poste nas imediações da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Ele saiu do carro armado e fugiu para o matagal. Houve troca de tiros entre ele e os militares.

Depois de alguns minutos, outra equipe de policiais se deparou com o homem e houve novo confronto, contudo ele não foi detido.

O criminoso usava tornozeleira eletrônica, mas o aparelho está desligado. Ele segue foragido e o caso será investigado pela Polícia Civil.

