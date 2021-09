Regional 06/09/2021 16:20 LIZ BRUNETTO I MIDIA NEWS Acidente entre 6 veículos deixa uma pessoa morta e outras feridas Professora seria a vítima fatal do acidente, que foi registrado no fim da manhã desta segunda Foto: Só Notícias Um acidente de trânsito de grandes proporções, envolvendo seis veículos, deixou uma pessoa morta e diversas feridas - duas delas em estado grave - na manhã desta segunda-feira (6) na BR-163, entre Sinop e Itaúba. Segundo informações da imprensa local, os veículos envolvidos na colisão seriam um Chevrolet Meriva branco, um Onix prata, uma caminhonete S10 branca, um Hyundai HB20 prata, uma carreta Volvo prata e um caminhão Cargo branco. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram ao local. A colisão teria tido início entre a carreta e o caminhão que seguiam em sentidos contrários da via. Conforme o motorista do caminhão, a carreta teria invadido o seu lado da pista, ocasionando a batida. Com o impacto, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e também invadido a pista contrária, atingindo os demais carros. Até o momento, há a confirmação da professora Glades Ribeiro Mueller - que conduzia a HB20. Imagens registradas no local mostram os veículos espalhados a certa distância um dos outros ao longo da rodovia devido ao impacto da batida. Alguns ficaram completamente destruídos.

