Regional 07/09/2021 06:32 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Juina: Temporal destelha barracão e derruba muros em Juína Foto: Reprodução Temporal que atingiu a cidade de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) na tarde desta segunda-feira (6) destelhou um barracão e deixou um rastro de destruição no município. Conforme informações do portal Juína News, a chuva demorou menos de uma hora, mas provocou o destelhamento de diversas casas, derrubou uma torre de internet no bairro São José Operário e quebrou muros. Além disso, a força do vento que acompanhava a chuva foi responsável por derrubar árvores e cercas pelos bairros da cidade. Vídeos recebidos pela reportagem mostram o rastro deixado pela chuva. Em uma das gravações, é possível ver o momento em que um popular mostra torres de energia que caíram com a força dos ventos. Em outro vídeo, parte de um telhado aparece desprotegido após a chuva e, ao fundo, uma torre surge caída. No mesmo ambiente, populares aparecem observando objetos que foram destruídos durante o temporal.

