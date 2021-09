Regional 07/09/2021 08:46 MT - Homem é morto a tiros; esposa confessa e diz que era agredida Foto: Reprodução Um homem de 27 anos, identificado como Antônio Bertolino de Souza, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (6) dentro de sua residência em Campo Novo do Parecis (a 389 quilômetros de Cuiabá). Conforme a Polícia Civil, o crime foi cometido pela esposa, que alegou ter agido em legítima defesa após ser ameaçada com uma faca. As agressões teriam tido início horas antes, em um evento em que o casal estava. Cansada de ser agredida, a mulher decidiu ir para a casa da mãe. Horas depois retornou para sua residência, no Bairro Jardim das Palmeiras, onde morava com a vítima. Conforme a Polícia Civil, Antônio teria chegado em casa por volta das 2h embriagado. Ele chutou a porta do quarto e deu início, novamente, às agressões. Ele teria pegado uma faca na cozinha para ameaçar a esposa, que se defendeu com uma arma de fogo - de propriedade da vítima. Antônio foi atingido e morreu ainda no local. De acordo com os investigadores, apesar de não haver nenhum registro de boletim de ocorrência por parte da esposa, as violências eram antigas e de conhecimento de toda a família. Com a promessa de mudança no comportamento, a mulher acabava perdoando a vítima e não registrando as queixas. Ela entregou a arma usada no crime aos policiais e foi presa em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.

