Regional 08/09/2021 06:53 Prefeitura em MT abre processo seletivo com salário de até R$ 20 mil A Secretaria Municipal de Saúde de Sapezal tornou pública a abertura de processo seletivo simplificado para contratação de dois médicos (clínico geral), um técnico em enfermagem e um técnico em consultório odontológico. Salários chegam a R$ 20 mil. Uma das vagas para médico prevê carga de trabalho de 20 horas semanais, com salário de R$ 10 mil. Segunda vaga prevê carga de trabalho de 40 horas semanais, com salário de R$ 20 mil. As vagas de técnico em enfermagem e técnico em consultório odontológico preveem carga de trabalho estabelecida em 20 horas. Salário para os dois postos de trabalho é de R$ 2,3 mil.



Mais informações sobre as vagas estão disponíveis no site da prefeitura de Sapezal.

