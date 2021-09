Regional 08/09/2021 11:17 Polícia Civil prende homem que tentava renovar CNH utilizando documento falso em MT Foto: Reprodução Um homem que tentava dar entrada no processo de renovação de carteira de motorista utilizando documento falso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (08.09), no município de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá. O suspeito, de 42 anos, entregou uma CNH falsa para tentar a renovação e foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Durante checagem no sistema, os agentes da Ciretran constataram que a carteira de habilitação apresentada pelo suspeito era falsa, uma vez que através do número do CPF não constava CHN em nome do suspeito. Diante dos fatos, os investigadores da Delegacia de Confresa foram acionados e realizaram a prisão do suspeito, que foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis. Em checagem mais detalhada, os policiais confirmaram a informação de que se tratava de documento falso. Questionado, o suspeito informou que havia adquirido o referido documento no estado do Pará. Bom base nas evidências, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso e após o término dos procedimentos, encaminhado para Cadeia Pública de Vila Rica, permanecendo à disposição da Justiça.

