Regional 08/09/2021 17:11 Vitória Lopes I Gazeta Digital Caminhoneiros seguem com 6 bloqueios em rodovias federais de Mato Grosso Caminhoneiros, em ato de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, continuam com 6 bloqueios em diversas rodovias de Mato Grosso. A manifestação prolongou os atos que começaram no feriado da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, em alguns pontos a interdição é total e em outros apenas atinge veículos de carga. As rodovias BR-163, BR-364 e BR-070 ainda têm registros de manifestantes.

Pela manhã, havia apenas 4 bloqueios, porém, mais dois pontos das vidas foram bloqueados ou apresentaram manifestações.

Ainda de acordo com a Rota do Oeste, em Rondonópolis, no km 119 da BR-163 (ou 202 da BR-364) o tráfego foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 12h.

Em Nova Mutum, no km 598 da BR-163, há bloqueio de passagem de veículos de carga, exceto perecíveis e vivas.

Lucas do Rio Verde, no km 687 da BR-163, está com bloqueio de passagem de veículos de carga, exceto perecíveis e vivas.

Já em Sorriso, no km 745 da BR-163 - tem manifestantes, mas não tem bloqueios.

Em Sinop, no km 821 da BR-163, a mesma situação de Sorriso, também com manifestantes, mas sem bloqueios.

Várzea Grande, no km 517 da BR-070, próximo ao Posto Miriam, há bloqueio de passagem de veículos de carga, exceto perecíveis e vivas.

