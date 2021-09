Regional 08/09/2021 18:05 Estadão Mato Grosso Paralisação faz bombas de combustível secarem em Sinop Dez postos estão sem combustível em Sinop (480 km de Cuiabá). Estas unidades estão situadas às margens da BR 163, em bairros e no centro da cidade. A informação foi divulgada pelo site Só Noticias, na manhã desta quarta-feira (8).Conforme as informações, na BR 163, um posto já não tem mais combustível. Dois não possuem gasolina, mas tem etanol e diesel. Outros dois locais estão abastecendo com normalidade veículos com os três materiais. No centro da cidade, a situação se agrava. Enquanto alguns postos estão sem combustíveis, outros abastecem com racionamento e somente um opera em normalidade. Os postos esperam a chegada de cargas de combustível, que estão estacionados nas margens da rodovia aguardando liberação dos manifestantes. Há pelos menos quatro pontos de rodovias federais bloqueadas em Mato Grosso por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

