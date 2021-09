Após verificação, foi constatado que a carga apreendida se trata de madeira da espécie, (Camaçari), já serradas em formas de vigotas e caibros

Um homem suspeito de transportar madeira ilegal foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite de terça-feira (07.09), na Rodovia BR 158, na zona rural de Confresa. O suspeito, que transportava cerca de 10 m³ de madeira de espécie sem documentação, foi autuado em flagrante por crime ambiental.

A equipe da Polícia Civil realizava diligências na região quando visualizou o caminhão-baú em atitude suspeita. Os investigadores realizaram a abordagem do veículo e em conversa com o motorista, foi informado que o caminhão estava carregado com caixas plásticas utilizada transporte de verduras.

Os policiais realizaram então a verificação da carga, sendo constatado que debaixo das caixas plásticas havia uma quantidade considerável de madeira já serrada e pronta para o comércio.

Questionado, o condutor informou que não possuía documentação para o transporte da madeira. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por crime ambiental de “vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença”.

Após verificação, foi constatado que a carga apreendida se trata de madeira da espécie, (Camaçari), já serradas em formas de vigotas e caibros, totalizando aproximadamente 10 metros cúbicos.