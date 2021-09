Regional 09/09/2021 06:46 Gazeta Digital Sindipetróleo nega desabastecimento e cita que bloqueios não vão durar Foto: Reprodução As rodovias BR-163, BR-364 e BR-070 continuam bloqueadas por caminhoneiros. No final desta tarde de quarta-feira (8), o Sindipetróleo (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de Mato Grosso) negou desabestecimento de combustíveis no estado. O sindicato prevê ainda que as manifestações dos caminhoneiros não vão durar.

O ato é em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, em prolongamento das manifestações que começaram na terça-feira, 7 de setembro. De acordo com nota de esclarecimento, o Sindipetróleo está monitorando a situação dos estoques de combustíveis em Mato Grosso. A grande maioria dos postos revendedores não relata falta de produtos. Inclusive, alguns postos conseguiram receber cargas, mesmo com os bloqueios das rodovias.

“Alguns revendedores citaram demora na reposição de estoque. São mínimos os relatos em que postos encontram dificuldades de abastecer. Em algumas cidades, como Sinop, por exemplo, filas de veículos estão se formando mais por conta do temor de ficar sem produtos”, diz o comunicado.

Dada à situação econômica do país, o sindicato também aponta que as paralisações dos motoristas dificilmente irão perdurar. Ainda de acordo com o Sindipetróleo, o movimento não tem uma única coordenação, ficando difícil saber onde e quando os caminhões-tanques estão passando.

A Rota do Oeste, concessionária responsável pelas rodovias, informou no final desta tarde que alguns pontos ainda registram bloqueios. Na BR 158, em Confresa, está passando veículos de passeio.

Já na BR 163, no Km 821 - Alto da Glória, em Sinop, há manifestação com bloqueio de pista.

Na BR 070, km 272, em Primavera do Leste, está passando veículos de passeio e cargas perecíveis.

A BR 070, km 376 e 383, em Campo Verde, também passa veículos de passeio e cargas perecíveis.

BR 163 KM 593 e 601, em Nova Mutum, os bloqueios permitem carretas com cargas não perecíveis saída para o posto Gil e saída para Lucas do Rio Verde

No km 1035, próximo ao posto Trevão Matupá, há manifestação com bloqueio total da via.

