Regional 09/09/2021 14:10 Veículo roubado em Guarantã do Norte é recuperado pela Polícia Civil em Sinop Foto: Divulgação Um veículo roubado no município de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá) foi recuperado pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (09.09), em ação dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (499 km ao norte da Capital). Um homem que estava em posse do veículo foi autuado em flagrante por receptação. Durante as investigações, os policiais receberam informações de que o veículo Fiat Uno tomando de roubo estava na região de Sinop, em um endereço no bairro Jardim Califórnia. Com base na informação, os policiais da Derf foram até o local indicado, onde encontraram um homem em posse do veículo. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o suspeito conduzido à Derf, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

