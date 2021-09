Regional 10/09/2021 09:28 G1MT Caminhoneiros fazem bloqueio parcial em rodovias de MT pelo 3º dia seguido O bloqueio na BR-158 ocorre no km 0 da rodovia no município de Confresa. Já o bloqueio na BR-163 é na cidade de Matupá, no km 1.036. Foto: Reprodução Duas rodovias federais de Mato Grosso têm bloqueios de caminhoneiros, na manhã desta sexta-feira (10), no terceiro dia seguido de protestos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmadas às 8h40, um trecho da BR-158 e um da BR-163 seguem com bloqueios. Segundo a categoria, os protestos são feitos por caminhoneiros em apoio aos atos realizados na terça-feira (7), em todo o país, a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além de pessoas contrárias ao aumento do preço dos combustíveis. O bloqueio na BR-158 ocorre no km 0 da rodovia no município de Confresa. Já o bloqueio na BR-163 é na cidade de Matupá, no km 1.036. Nesses dois trechos os manifestantes impedem a passagem apenas de veículos de carga. Há concentração de caminhoneiros em outros 12 pontos nas rodovias federais, mas não há bloqueio ou manifestações Eles pedem a retirada dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o voto impresso. Nessa quarta-feira (8), tiveram atos em oito municípios, em continuação às manifestações de 7 de setembro. 7 de setembro Cuiabá e pelo menos outras 14 cidades de Mato Grosso registraram manifestações nesse feriado. Foram registrados atos contra e a favor o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os atos desta terça-feira (7) foram convocados por Jair Bolsonaro e acontecem em meio a embates do presidente com o Supremo Tribunal Federal (STF), e em um contexto de uma acentuada crise econômica e também de queda na popularidade e nas avaliações sobre a atual administração. As manifestações convocadas são pautadas por ameaças antidemocráticas a ministros do Supremo e ao Congresso.

