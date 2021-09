Regional 10/09/2021 16:35 Gazeta Digital Caminhoneiros seguem concentrados em 14 rodovias de MT Thomaz Silva/Agência Brasil Após a liberação do bloqueio total das rodovias federais em Mato Grosso, ocupadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 14 pontos ainda registram a presença de manifestantes no estado. Segundo o último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 14h00 desta sexta-feira (10), a presença dos manifestantes não impede a passagem de nenhum veículo. Antes, o bloqueio impossibilitava a passagem de veículos de cargas. Em Cuiabá, a concentração segue no quilometro 396, da BR 364. Já na BR 163, importante rota de escoamento de grãos produzidos em Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e o trecho entre o Loteamento Alto da Glória e Sinop, na altura do quilômetro 821, contam com manifestantes. Confira trechos com a presença de manifestantes BR - 158 KM 0 Confresa

KM 565 Água Boa BR-174 KM 288 – Pontes e Lacerda BR-070 KM 005 - Barra do Garças

KM 272 e 282 - Primavera do Leste

KM 376 e 383 - Campo Verde

KM 517 - Imigrantes, Várzea Grande BR-163 KM 687 - Lucas do Rio Verde

KM 821 - Alto da Glória – Sinop

KM 593 e 601 - Nova Mutum

KM 745 – Sorriso

KM 1055 – Guarantã do Norte

KM 1036 - Matupá BR 364 KM 396 – Cuiabá Insuflados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os manifestantes reivindicam pauta antidemocráticas como a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e adoção do voto impresso.

