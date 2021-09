Regional 10/09/2021 17:38 Folha max JUINA: Trabalhador cai de telhado de barracão e sofre traumatismo craniano Um trabalhador caiu de cerca de 4 metros de altura e ficou gravemente ferido. O acidente de trabalho aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), em uma madeireira no Setor Industrial de Juína.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi solicitada, por volta das 10h, por funcionários da madeireira que presenciaram a queda da vítima. O homem havia sido contratado para realizar reparos na cobertura do barracão, que foi destelhado devido ao vendaval da última segunda-feira (06).

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o Serviço De Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já realizava os primeiros socorros à vítima. O trabalhador despencou de uma altura de aproximadamente 4 metros, caindo em cima de algumas madeiras. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico moderado, apresentando sangramento pela boca e nariz.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas para uma avaliação médica específica. A empresa foi notificada quanto à falta dos equipamentos de proteção individual (EPI) dos trabalhadores. A Polícia Civil foi acionada.

