O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) devolveu a moto do entregador de aplicativo, Rael da Silva Cisi, de 44 anos, que teve seu veículo apreendido por fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), nesta sexta-feira (10). A cena foi compartilhada em um vídeo que viralizou nas redes sociais, após o trabalhador implorar para que o seu "ganha pão não fosse guinchado".



Após se sensibilizar com a situação, o chefe do Executivo realizou à devolução da motocicleta da Honda 150 cilindradas noite desta sexta, no Palácio Alencastro. “A fiscalização agiu seguindo os preceitos da lei, os agentes de trânsito da capital agiram no estrito rigor de suas atribuições, mas não poderia me aquietar diante de cenas tão dramáticas e que traduzem o dilema de muitas famílias. A motocicleta teve sua documentação regularizada e já está em posse do seu proprietário. Eu e minha equipe nos sensibilizamos e agimos para garantir à quitação e devolução do bem”, explicou o gestor.



Conforme noticiou o , o entregador foi gravado após tomar conhecimento da apreensão. Nas imagens ele aparece desesperado, ajoelhado no chão e implorando para que a gente não levasse sua moto. O cuiabano contou que em razão da pandemia deixou de atuar como pizzaiolo e passou a exercer a nova atividade há 8 meses, na entrega de alimentos.

Enquanto buscava uma encomenda na tarde desta sexta, ele acabou estacionando no local irregular. “Eu tinha ido buscar um lanche e estacionei no lugar errado. Quando voltei, já vi a moto no guincho. Era meu sonho comprar essa moto."

Rael relata que pagou a moto a vista no valor de R$ 3,8 mil, mesmo sabendo que estava com a documentação atrasada. "Eu sempre desejei uma Honda 150, que é chamada de ‘Cara de Formiga’. Eu comprei sabendo que estava com o documento atrasado, mas era meu sonho e não poderia perder aquela oportunidade”, conta.



O trabalhador relatou ainda que é pai de uma jovem de 21 anos e mora em uma quitinete na região do Grande CPA. Na localidade, ele também faz entregas para uma padaria. “Eu recebo meu salário por semana e me deu muito desespero em saber que não tinha mais a moto. Eu não ia ter meu sonho e nem o meu sustento. Como eu iria trabalhar? Quando eu soube que o prefeito iria me ajudar, eu não acreditei. Eu agradeço por tudo, muito”, finalizou.