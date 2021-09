Regional 12/09/2021 05:41 Homem que abusava sexualmente de prima há mais de três anos é preso em Matupá Os abusos aconteciam na cidade de Guarantã do Norte e iniciaram quando a vítima tinha apenas 11 anos de idade Foto: Reprodução Um homem suspeito de abusar sexualmente da prima há mais de três anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (10.09). Os abusos ocorreram em Guarantã do Norte, onde a vítima mora com o pai. O suspeito de 21 anos estava com a ordem de prisão decretada pelo crime de estupro de vulnerável e foi localizado na cidade de Matupá. Segundo as investigações, a vítima, atualmente com 14 anos de idade, sofria os abusos sexuais praticados pelo suspeito há mais de três anos, iniciando os atos quando ela tinha apenas 11 anos. O suspeito aproveitava o livre acesso à casa da vítima para cometer os abusos e ainda ameaçava a menor para que ela não revelasse os fatos. Diante das evidências, foi representado pelo mandado de prisão do suspeito que foi deferido pela Justiça. Ele foi localizado na fazenda em que trabalha, na zona rural de Matupá, onde teve a ordem de prisão cumprida. O inquérito policial será remetido ao Juízo de Guarantã do Norte para oferecimento de denúncia ao Ministério Público.

Voltar + Regional