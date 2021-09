Regional 12/09/2021 09:00 Só Notícias Seis mortos e quatro feridos em acidente com dois carros na BR-364 em Mato Grosso fotos: Portal Campo Novo A tragédia foi neste sábado à noite, na BR-364, a cerca de 50 km de Campo Novo dos Parecis (400 km de Cuiabá), envolvendo dois carros, Toyota Corolla e VW Gol. A Polícia Civil confirmou, ao Só Notícias, que 6 pessoas faleceram na hora. Com o violento impacto, foram arremessadas para fora dos veículos. 4 ficaram feridos e estão sendo atendidos no hospital de Campo Novo. A polícia faz, neste momento, a identificação das vítimas e confirma que entre elas estão 4 mulheres e uma criança. Alguns residiam em Campo Novo e Tangará da Serra. Os corpos foram levados, no início da madrugada, ao Instituto Médico Legal onde está sendo feita necropsia. “É muito difícil ainda apontar o que aconteceu. É uma reta, próximo ao antigo posto Minuano, não havia sinal de frenagem. Os dois (carros) saíram da pista”, informou um investigador. O Gol e o Corolla ficaram completamente destruídos. A equipe da Politec analisou ambos, o ponto de impacto e continuará apurando o que causou a violenta colisão.

