Regional 13/09/2021 05:49 Nortão Online Colíder: Bombeiros combatem incêndio em residência Foto: Divulgação Os bombeiros de Colíder trabalharam bravamente no combate ao incêndio ocorrido em uma residência de Colíder na madrugada de sábado. Em entrevista ao Nortao Online, o comandante dos bombeiros, tenente Augusto, deu detalhes sobre o ocorrido. dia 11/09/2021 “Ao serem informados sobre um incêndio em uma residência de madeira, próxima a prefeitura municipal de Colíder, de imediato, foi acionado o trem de socorro, composto pelas viaturas Auto Bomba Tanque e Unidade de Resgate, que deslocaram ao local, encontrando o incêndio já muito avançado”, explicou. O fogo já havia consumido grande parte da estrutura do telhado e paredes, irradiando do centro para as extremidades. “As chamas chegaram a atingir mais de 10 metros de altura, irradiando calor para as casas vizinhas, havendo risco de o fogo se espalhar, pois a casa vizinha também era de madeira. Após quase 3 horas de combate, o incêndio foi extinto, sem nenhuma vítima, porém, houve perda total na residência afetada, além de danos de pequena monta em um dos vizinhos” detalhou. O Corpo de Bombeiros, especialmente os militares que participaram da ocorrência, 3° Sgt Cavéquia, CB Edmilson Santana, SD Cruz, SD Jarlley e SD Kayo estão de parabéns pelo trabalho realizado com bravura e eficiência.

Voltar + Regional