Regional 13/09/2021 07:12 Tempestade derruba 6 postes e deixa no escuro duas cidades de MT Energisa faz mutirão para restabelecer energia em Barra do Bugres e Nova Olímpia Foto: Reprodução Uma tempestade acompanhada de ventos fortes gerou danos a uma linha de transmissão de energia ao longo da rodovia estadual MT-343 entre o município de Denise (211 km de Cuiabá) e o distrito de Assari, pertencente à cidade de Barra do Bugres (168 km da Capital), na tarde deste domingo (12). De acordo com a Energisa, concessionária responsável pelos serviços de energia em Mato Grosso, equipes de toda a região e também de Cuiabá estão mobilizadas e trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. O vendaval derrubou estruturas que fazem essa transmissão de energia, afetando as cidades de Nova Olímpia e Barra do Bugres. Ainda de acordo com a concessionária dos serviços de energia, devido aos fortes ventos, na região de Assari houve queda de mais 6 postes de energia, o que comprometeu ainda mais a possibilidade de remanejamento das cargas. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de tempestade em parte de Mato Grosso com possibilidade de ventos de até 60km/h. CAMPO VERDE A chuva com ventanias deste domingo também causou transtornos na cidade de Campo Verde (131 km de Cuiabá). Por lá, o temporal arrancou árvores e um letreiro de uma loja de doces. Algumas ruas da região central da cidade tamém ficaram alagadas. Em Cuiabá e Várzea Grande também foram registradas pancadas de chuva. A igreja matriz da paróquia Nossa Senhora da Guadalupe, no bairro Morada do Sol, na Capital, também sofreu alguns danos na estrutura do telhado e teve alguns pontos de alagamento em sua parte interna.

