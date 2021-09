Regional 13/09/2021 07:25 Peixoto de Azevedo recebe ação educativa da PRF e parceiros Foto: Divulgação Dando continuidade a campanha Viva no trânsito! Não mate, não morra! A Polícia Rodoviária Federal realizou nessa sexta feira (10), mais uma ação de educação para o trânsito na praça central do município, em parceria com órgãos de segurança, Ciretran, Prefeitura Municipal e empresas. No local foram ministradas palestras no interior, do ônibus multimissão da PRF, o qual possui equipamentos de multimídia e na sequência os participantes receberam bottons da PRF e um número para sorteio de diversos brindes, que foram contemplando os partícipes no decorrer da manhã. Além da exposição de viaturas e moto da PRF, foram disponibilizados nas tendas das secretarias vários serviços sociais, vacinas, distribuição de mudas de plantas e pequenos reparos em motocicletas para os munícipes que atenderam o chamado e prestigiaram o evento. O PRF motociclista/instrutor, compartilhou dicas para uma condução segura que devem ser aplicadas no trânsito aos condutores de motos, que foram abordados na rua com auxílio da PMMT. No período vespertino na Câmara Municipal de Vereadores, alunos da rede de ensino municipal, participaram de palestras educativas orientada por um servidor do Detran. "O objetivo da ação, é conscientizar a população sobre os direitos e deveres no trânsito, seja condutor, passageiro ou pedestre. Essa parceria é de grande valia para a nossa região, devido ao número elevado de vítimas no trânsito”, declarou o representante do Ciretran Jesivaldo Aragão.

