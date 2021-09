Regional 14/09/2021 05:55 Lucas do Rio Verde: Delegacia ganha espaço ampliado para atendimento a vítimas de violência doméstica e sexual Foto: Divulgação A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), inaugura nesta quarta-feira (15.09), o Núcleo de Atendimento à Criança, Adolescente, Idoso e Mulher da unidade policial. A cerimônia será às 16h, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Na sequência, as autoridades seguirão para a Delegacia de Lucas do Rio Verde onde farão uma visita técnica para conhecer o novo espaço, adaptado para atender e acolher de forma exclusiva vítimas de violência doméstica e familiar e de crimes sexuais. A solenidade contará com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval de Resende, do prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro, da secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Ferreira de Carvalho, entre outras autoridades municipais e representantes da sociedade civil organizada. Após passar por ampliação e revitalização, o Núcleo de Atendimento à Criança, Adolescente, Idoso e Mulher está pronto para receber e prestar serviço com mais qualidade à população. O novo espaço também proporcionará a valorização dos servidores, com um ambiente adequado e confortável para o trabalho.

