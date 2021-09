Regional 14/09/2021 06:02 G1MT “Foi um susto”, diz artista de circo que desmaiou após acidente em globo da morte em Cuiabá Recuperado do susto, Junior já voltou a atuar no circo instalado em Cuiabá Em recuperação depois de um acidente no globo da morte, o artista circense Junior Braskuper, de 23 anos, contou o que se lembrou da pancada que o deixou desmaiado no momento da queda, durante uma apresentação na noite do último sábado (11), em Cuiabá. Junior foi levado ao hospital após o acidente, mas já voltou ao trabalho. Segundo ele, o que teve foi escoriação leve e dor nos ombros, o que não o impediu de ficar longe do picadeiro por muito tempo. O artista disse que no momento da queda ficou assustado e buscou saber se todos os seus parceiros do globo da morte estavam bem. “Quando eu vi eles em pé, falando comigo eu percebi que estava tudo bem e fiquei mais tranquilo. Depois fiquei tentando entender o que aconteceu, como a moto puxou pro lado e caiu, eu rezava para não haver nada grave em minhas costas, mas foi só um pequeno corte e ardeu por conta da gasolina que derramou", conta o artista. Apesar do medo, é normal cair nessa profissão cair. "Nós caímos tanto para aprender a fazer. Há também o perigo de acontecer algo com a máquina", ressalta. No circo tem profissionais treinados em primeiros-socorros e bombeiros civis que fazem os primeiros socorros em caso de acidente. "Nós temos um plano para situações de emergências, há brigadistas treinados também, que ficam de prontidão atrás das cortinas e nos ajudam", completou. Junior está no circo desde criança, tentou abandonar a profissão para ser jogador profissional de futebol, mas voltou para o picadeiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência por volta das 22h35 do sábado. De acordo com o Samu, o motoqueiro teve somente escoriações leves e chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Cuiabá, mas logo foi liberado. Um espectador gravou o momento do acidente e publicou nas redes sociais, o vídeo mostra o momento que uma das motos perde o controle e cai e os outros três artistas caem em seguida.

