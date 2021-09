Regional 14/09/2021 06:21 PM flagra celulares e chips em caminhão que levava marmita para presos em MT Motorista do caminhão que levava marmitas para o presídio da Mata Grande, em Rondonópolis, foi preso após policiais militares flagrarem pacote com celulares e chips caindo de cima do veículo. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (13). Segundo boletim de ocorrência, a guarnição foi solicitada para interceptar um veículo caminhão baú Agrale de cor azul, que estava transitando pelo bairro Padre Rodolfo, nas proximidades da Avenida Bandeirantes. A denúncia relatava que havia caído um pacote suspeito contendo vários celulares e chips de telefone do veículo. Ao avistar o caminhão, os agentes realizaram a abordagem e constataram que se tratava de um caminhão que transportava alimentação para o presídio da Mata Grande. Questionado sobre o pacote, o motorista disse não saber de quem era, nem do que se tratava. Segundo a guarnição que avistou o pacote caindo do caminhão, o material havia sido fixado na parte de trás do veículo para que passasse pela fiscalização sem que fosse apreendido. O condutor do veículo encontrava-se nervoso e começou a tentar entrar em contato pelo celular com outras pessoas, momento que foi solicitado que o mesmo não se comunicasse com ninguém, pois poderia atrapalhar o andamento do trabalho. Ele se negou a desligar o aparelho e começou a gritar com os PMs, sendo detido e algemado em seguida. O caminhão foi conduzido para o presídio e acompanhado pelos policiais penais que estavam no plantão para que fosse continuada a entrega da alimentação dos reeducandos. Uma completa vistoria foi realizada em todo o veículo e nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes para as demais providências que o caso requer.

