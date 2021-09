Regional 15/09/2021 05:49 G1MT Acidente com engavetamento atinge pelo menos sete veículos no Centro de Cuiabá Motorista de caminhão não conseguiu frear na descida por causa da pista molhada e bateu em veículos que estavam no acostamento. Foto: Reprodução Um acidente envolvendo um caminhão de entulhos provocou um engavetamento com pelo menos seis carros de passeio e uma moto no Centro de Cuiabá, durante a chuva registrada nesta terça-feira (14). O motorista não conseguiu frear na descida por causa da pista molhada e bateu em veículos que estavam no acostamento. Com o impacto, os carros que estavam estacionados em uma curta distância se moveram e geraram o engavetamento. Nas imagens registradas por testemunhas, é possível ver que uma moto também está envolvida. O acidente aconteceu por volta das 15h. Não houve feridos. O empresário Jadson Nazário de Freitas disse que estava trabalhando quando soube do acidente. O carro dele estava entre os atingidos. "O pessoal foi subindo no escritório e mostrando as fotos, foi quando eu vi que meu carro estava entre eles. Vamos esperar o dono da caçamba pagar o prejuízo. Já fizemos um acordo e registramos a ocorrência. A justificativa dele é que não conseguiu frear por causa da chuva”, contou.

Voltar + Regional