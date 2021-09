Regional 15/09/2021 07:23 Só Notícias/Herbert de Souza JUARA: Incêndio destrói ponte sobre rio Matrinchã e prefeito diz que foi criminoso Foto: Divulgação Um incêndio destruiu parcialmente a ponte sobre o rio Matrinchã, que liga o distrito de Paranorte, em Juara (300 quilômetros de Sinop), ao município de Nova Monte Verde (400 quilômetros de Sinop). Segundo o prefeito de Juara, Carlos Sirena, o incêndio ocorreu de madrugada e foi criminoso. “Recebi essa triste notícia do incêndio Há 15 dias, estive naquela ponte. Fizemos uma avaliação. Vimos dois caminhões e notamos que a ponte estava trafegável. Fizemos uma avaliação e tínhamos uma previsão orçamentária para refazer. É uma madeira boa”, afirmou o prefeito. Segundo Carlos, a prefeitura havia estimado um gasto de R$ 30 mil para reformar a ponte. Agora, de acordo com o gestor, será necessário construir uma nova estrutura, estimada em mais de R$ 260 mil. “Hoje, a situação muda totalmente com a inconsequência dessa pessoa, que acha que fez uma grande vantagem. A vantagem não existe. Antes, caberia uma reforma. Agora, só um processo licitatório e uma ponte nova”. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência e o prefeito afirmou que irá cobrar a identificação de possíveis suspeitos. “Estamos acionando os responsáveis pelo policiamento para que tentem identificar quem fez isso para que responda por esse ato criminoso. Inicia-se um processo agora sem prazo para terminar. É uma atitude que não acrescenta em nada e vai prejudicar a vida das pessoas”. A ponte tem 12 metros de extensão e fica em uma rodovia estadual, a MT-417.

