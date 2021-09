Regional 17/09/2021 06:27 Gazeta Digital Taxa de transmissão da covid-19 volta a subir em Cuiabá, informa boletim da Saúde Foto: Divulgação O município de Cuiabá registrou aumento na taxa de transmissão de casos de covid-19, segundo Informe Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (15). A pasta informa que a taxa de transmissão do vírus cresceu e está estimada em 1,04 na Capital. Isso significa dizer que cada 100 pessoas contaminadas com covid contaminam outras 104. Há 14 dias, no boletim epidemiológico atualizado em 1º de setembro, o índice estava em 0,92. A mediação da taxa de transmissão é representada por Rt, ritmo de contágio, e consiste em medir o número médio de novos casos por covid. Sendo assim, o valor de Rt menor que 1 indica desaceleração de novas infecções; maior que 1, crescimento acelerado e uma possível piora da pandemia. Ainda de acordo com o documento, a taxa de transmissão apresentou estabilidade em torno de 1,0 no mês de agosto. Assim como nos informes anteriores, o órgão de saúde reforça a necessidade do alcance da cobertura vacinal em Cuiabá, estimada em 80% ou mais pela pasta para um retorno seguro de retomada das atividades e volta à normalidade.

