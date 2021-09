Regional 17/09/2021 07:48 ALOCOMCERCIO/NPM DE CARLINDA-MT Carlinda: após assalto em hotel, bandido é morto em troca de tiros com a polícia militar FOTO:ALOCOMCERCIO/NPM DE CARLINDA-MT O roubo foi registrado na noite de quinta-feira (16/09), em um hotel nas proximidades da entrada da cidade de Carlinda. A polícia militar foi acionada, segundo relatos das vítimas, foram surpreendidas por dois suspeitos armados, que renderam às vítimas, levando aparelhos celulares, um bolsa contendo 800 reais em dinheiro e uma caminhonete S10 de cor branca. Após o assalto os suspeitos saíram do local efetuando alguns disparos de arma de fogo, saindo sentido ao município e Alta-Floresta, na rodovia MT-208. Os policiais militares em posse de todas as informações repassadas, se deslocaram pela vicinal primeira norte no intuito de abordar os suspeitos que poderiam se utilizar da via para acessar a zona urbana de Alta -Floresta, momento que visualizaram um veículo com as mesmas características. Ao se aproximar, os suspeitos notaram a presença da viatura desembarcando do veículo efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição policial que revidou a injusta agressão fazendo disparos contra os suspeitos. Um dos suspeitos evadiu-se para uma área de pastagem, posteriormente empreendeu fuga em uma região de mata e o outro suspeito ficou caído ao solo ferido, próximo a ele havia uma arma de fogo. O menor infrator de 16 anos, foi encaminhado ao Hospital Regional de Alta- Floresta, após dar entrada o veio óbito. Segundo informações da polícia militar no interior do veículo foram localizados alguns pertences das vítimas do roubo em Carlinda, bem como um moletom utilizado pelos suspeitos no roubo. Em cima da camionete foi encontrada uma motocicleta YBR FACTOR cor vermelha. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alta-Floresta-MT.

