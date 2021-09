Regional 17/09/2021 08:56 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Homem é morto a tiros em suposto acerto de contas Foto: Reprodução A vítima foi identificada como Dalmei Lucio de Sousa de 48 anos. O crime foi registrado durante a madrugada em um estabelecimento comercial no município de Nova Bandeirantes. O suspeito foi identificado, mas não foi localizado.

Conforme registro da Polícia Militar, a vítima havia chegado no bar e pedido duas cervejas, o suspeito chegou em uma motocicleta Bros, chamou pela vítima e fez uma cobrança de uma suposta dívida da vítima. Momentos após cerca de três disparos foram efetuados, a vítima foi a óbito no local.

O suspeito fugiu, o local foi isolado, Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec foi acionada. O caso foi registrado e passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

