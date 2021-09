Regional 17/09/2021 17:50 Portal Sorriso com informações de Lucas Torres/TV Sorriso/Record TV Caminhão cai em lago após estrada ceder em Sorriso; local é interditado Um caminhão carregado com concreto caiu em um lago, na estrada da “Balsa”, no acesso entre a BR-163 e o bairro Jardim dos Ipês, na manhã desta sexta-feira (17). Segundo o motorista, a estrada cedeu. A Defesa Civil municipal, informou que a estrada da “Balsa” foi interditada devido às fortes chuvas e pontos com infiltração de água nas drenagens. O motorista do caminhão disse que ao parar no acostamento, a pista cedeu e o veículo caiu no lago. Para sair do caminhão, o homem quebrou o vidro e teve cortes na mão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A empresa proprietária do veículo informou que o caminhão faria o descarregamento do concreto no centro de Sorriso.

