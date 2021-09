Um adolescente de 16 anos ficou preso às ferragens após colidir um carro contra um poste nesta sexta-feira (17), na região da Estrada da Guarita, em Várzea Grande (na região metropolitana de Cuiabá). De acordo com informações apuradas pela reportagem, o condutor teria pego o carro escondido dos pais, que moram na região do bairro Terra Nova, quando acabou se acidentando na cidade vizinha.



Com a colisão, o motorista teve diversas fraturas expostas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer remoção da vítima das ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deverá encaminhá-lo para o pronto-socorro.



Por conta da colisão no poste, moradores do Florais da Mata estão sem energia elétrica.