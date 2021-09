Regional 18/09/2021 10:03 Nortão Online Prefeito Maninho inaugura na próxima semana a usina de asfalto de Colíder Será inaugurada na próxima semana, a usina de pavimentação asfáltica de Colíder. Os equipamentos, adquiridos pelo prefeito Maninho,estão chegando ao município e serão intensificados os projetos de pavimentação, capeamentos e operação tapa-buracos. Considerada um marco pela cidade, que pela primeira vez em sua história terá sua própria usina de asfalto, o investimento com recursos próprios, vai gerar redução de custos e maior agilidade na produção de asfalto, aumentando de forma significativa o seu programa de manutenção e asfaltamento de ruas e avenidas. O projeto é mais um compromisso assumido e cumprido do plano de governo da gestão do prefeito Maninho e vice Valmir Teixeira. A produção de asfalto dependia do fornecimento externo de massa quente de usinas contratadas, mas agora, com usina própria, Colíder terá maior autonomia para produzir muito mais e por um custo menor.

Voltar + Regional