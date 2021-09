Regional 18/09/2021 17:55 Só Notícias Sinop: mulher é enganada por estelionatário e perde R$ 17 mil A vítima, de 33 anos, moradora da avenida Júlio Campos, no centro de Sinop, procurou a delegacia de Polícia Civil, ontem, informando que foi alvo de um golpe ao alterar os dados de sua conta bancária em uma agência. Consta no documento policial que foram furtados R$ 17,1 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, ela recebeu uma ligação do suspeito que se identificou como o representante do banco. Ele informou para mulher que seu cartão havia sido bloqueado e que deveria procurar a unidade para regularizar a situação. Após registrar outra assinatura digital, foi comunicada que o procedimento não teria funcionado, porém, horas depois recebeu uma nova ligação afirmando o contrário. A vítima então foi até o banco, e após checar o saldo constatou o golpe. A mulher não soube informar como os responsáveis teriam feito a transferência. A Polícia Civil irá investigar o caso. Esta semana a polícia também foi comunicada de diversos outros golpes. Um homem, de 58 anos, acabou perdendo R$ 3,9 mil para um estelionatário que se passou por seu filho. Uma mulher, de 47 anos, teve prejuízo de R$ 2,8 mil.

