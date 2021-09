Respeitando todas as regras de combate e prevenção à covid-19, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) retomou as atividades do programa especial Mutirão Rural. Neste ano tiveram várias mudanças na estrutura. Para evitar aglomerações, a equipe do Mutirão foi ampliada e haverá pelo menos três pessoas trabalhando na triagem para evitar filas. Além disso, as pessoas que serão atendidas deverão usar máscaras. Caso não tenham, a organização do Mutirão fornecerá.

Até o fim de 2021 serão 17 eventos. Além de Campo Novo do Parecis, nesta primeira etapa o Mutirão acontece também nos municípios de Sapezal, Brasnorte, Nova Bandeirantes, Apiacas, Paranaita e Diamantino (Confira abaixo a programação completa). Em parceria com o Sindicato Rural dos municípios e diversos outros parceiros, o Mutirão Rural leva cerca de 30 serviços às comunidades rurais.

Na lista de serviços está exames rápidos de glicemia, colesterol e trigliceris, consultórios médico e odontológico e ainda atividades lúdicas para as crianças. Corte de cabelos, jogos educativos, declaração de hipossuficiência para gratuidade da 2ª via de documentos e até orientação jurídica. Outros serviços como a emissão de declaração de atividade rural, orientações e encaminhamentos ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) também são oferecidos no Mutirão Rural.

Mocci explica ainda que "os serviços podem variar de acordo com o município em função das parcerias. Além dos parceiros estaduais, temos também as prefeituras e várias outras instituições".

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA À ALTERAÇÕES.

Setembro

Sábado (11) – Sapezal - Centro de Treinamento do Ima

Terça–feira (14) – Diamantino - Distrito Deciolândia

Quinta-feira (16) – Brasnorte - Água da Prata

Quarta-feira (22) – Nova Bandeirantes - Comunidade Paraiso do Norte

Sexta-feira (24) – Apiacás - Comunidade Colina Azul

Segunda-feira (27) – Paranaíta - Sombra da Manhã

Quarta-feira (29) - Nova Canaã do Norte - Distrito Ouro Branco

Outubro

Sexta-feira (01) – Colíder - Comunidade São Mateus

Segunda-feira (04) – Matupá - Comunidade Santo Antônio linha 3 (Assentamento São José União)

Quarta-feira (06) - Terra Nova do Norte - 6º Agrovila

Segunda-feira (18) - São Felix do Araguaia - Pontinópolis

Quarta-feira (20) - Porto Alegre do Norte - Primavera do Fontoura

Sexta-feira (22) - Vila Rica - Comunidade Ipê

Domingo (24) - Santa Cruz do Xingu - P.A Santa Clara

Terça-feira (26) - São José do Xingu - Fontoura

Quinta-feira (28) – Confresa - Lumiar