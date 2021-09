O motorista de uma ambulância de Porto dos Gaúchos perdeu o controle do veículo, que desceu barranco à margem do km 115 da MT-338, conhecida como Rodovia da Baiana, na madrugada deste sábado (18), logo no início da viagem a Cuiabá.



Além do motorista, estavam na ambulância uma técnica de enfermagem e um paciente, que era levado para tratamento de hemodiálise na Capital. As vítimas foram socorridas por funcionários da empresa VMX, que conseguiram resgatar as três vítimas com uma corda e procederam com atendimento de primeiros socorros. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves, de tal forma, que a ‘enfermeira’ ainda examinou o paciente com mais cuidado e constatou que ele estava bem.



De acordo com o motorista, o farol alto de um veículo que seguia viagem no sentido contrário, além da neblina devido à tempestade que caiu no município na noite anterior, atrapalhou sua visão fazendo com que perdesse o controle da direção.



Momento em que a ambulância desceu o barranco e parou em meio ao matagal. Foi feito contato com a Secretaria de Saúde, relatado os fatos e o secretário Nolar Soares de Almeida foi ao local verificar o que tinha acontecido, além de enviar uma nova ambulância.



Após comprovar que nada de mais grave aconteceu, o secretário autorizou que o motorista, a técnica em enfermagem e o paciente continuassem a viagem com destino a Cuiabá no segundo veículo. “Tudo não passou de um grande susto, o acidente não teve consequências maiores, primeiro pela mão de Deus, segundo pela perícia do motorista, que é experiente e evitou que algo pior pudesse acontecer”, disse o secretário.